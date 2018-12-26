В Москве начали фиксировать нарушения с помощью нейросети

Подмена номерных знаков стала невозможной: нейросеть способна определять марку и модель автомобилей и сопоставлять эту информацию с данными МВД.

Сегодня было объявлено о том, что ЦОДД столицы запустил нейронную сеть, с помощью которой будут фиксироваться нарушения правил дорожного движения. Сеть способна различать 103 модели автомобилей и сверять по базе данных соответствие выданных им государственных номерных знаков. Таким образом, подмена знаков или исправление на них некоторых букв и цифр ради ухода от ответственности при нарушении ПДД теряет актуальность.

«ЦОДД запустил нейросеть. Ее использование позволит решить сразу две важные задачи. Во-первых, будут исключены ситуации, когда камера неверно распознает номерной знак и штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение. Во-вторых, легче будет вычислить мошеннические действия по подмене номеров», — приводит ТАСС слова руководителя дирекции фото- и видеофиксации столичного Центра организации дорожного движения Евгения Леглера.

При подтверждении марки и модели автомобиля, чей номерной знак попал в поле фиксации камер видеокомплексов, нейросеть самостоятельно определяет габариты машины и ее очертания. Далее, сверяясь с данными из базы ГИБДД, сеть подтверждает соответствие указанной модели машины выданному на нее номерному знаку. В случае несоответствия все данные будут передаваться на проверку сотруднику ЦОДД и далее — в ГИБДД, инспекторы которой примут соответствующие меры.

«Нами были отобраны наиболее распространенные марки зарегистрированных в Москве и области автомобилей. Сейчас в списке 103 самых популярных в регионе бренда — это около 95% всех зафиксированных авто: от самых привычных для столичных дорог „немцев“ и „японцев“ до новых машин азиатских производителей. Есть в списке и марки премиум-класса, а также те, что давно прекратили существование, например Москвич», — рассказал Евгений Леглер.

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