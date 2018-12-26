Автомобиль каршеринга протаранил проходную аэропорта Домодедово

В одну из проходных аэропорта Домодедово каршеринговый автомобиль врезался случайно, после того как его водитель потерял контроль над машиной. Произошло это из-за дорожного инцидента с другим участником дорожного движения.
«У водителя автомобиля произошел дорожный конфликт с другим участником движения в районе аэропорта Домодедово. В результате водитель не справился с управлением, въехал в КПП аэропорта и сбил охранника», — приводит ТАСС слова своего источника в полиции.
Выяснилось также, что лица, находившиеся во вторым автомобиле, не только спровоцировали ДТП, но и похитили у водителя каршерингового авто деньги.
«У водителя машины неизвестные похитили деньги, спровоцировали ДТП и скрылись с места происшествия. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их задержание», — добавил работник правоохранительных органов.
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Читать комментарии