Автомобиль каршеринга протаранил проходную аэропорта Домодедово

В результате аварии пострадал охранник, дежуривший на проходной, и сам водитель автомобиля.

В одну из проходных аэропорта Домодедово каршеринговый автомобиль врезался случайно, после того как его водитель потерял контроль над машиной. Произошло это из-за дорожного инцидента с другим участником дорожного движения.

«У водителя автомобиля произошел дорожный конфликт с другим участником движения в районе аэропорта Домодедово. В результате водитель не справился с управлением, въехал в КПП аэропорта и сбил охранника», — приводит ТАСС слова своего источника в полиции.

Выяснилось также, что лица, находившиеся во вторым автомобиле, не только спровоцировали ДТП, но и похитили у водителя каршерингового авто деньги.

«У водителя машины неизвестные похитили деньги, спровоцировали ДТП и скрылись с места происшествия. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их задержание», — добавил работник правоохранительных органов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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