Видео не о том, как водитель «поймал обочину», а о том, как много еще отзывчивых людей

Водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге, съехал в кювет и перевернулся на трассе в Ленинградской области.

Случай, в общем-то, почти рядовой, зимой такое случается: утром на трассе у поселка Ропша (Ленинградская область) водитель красной иномарки не справился с управлением, автомобиль занесло, он съехал в кювет и перевернулся. Видео происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн». Сразу оговоримся, что все живы-здоровы, никто не пострадал.

Что удивило в этом сюжете? Как же здорово, что у нас так много отзывчивых людей! Видео длится около трех минут, но кажется, неравнодушных нет, практически все машины останавливаются, и водители спешат на помощь.

Из комментариев пользователей:

Борис Комиссарук: «Лучшее Российское Кино за последние 20 лет. Горжусь».

Валерий Гавр: «Ребята молодцы! Сразу все побежали помочь!»

Надежда Добышева: «Прям смотришь и мурашки, прям гордость берет за мужчин. Не все потеряно в нашем обществе. Молодца!»

Аслан Махаури: «Честно даже слезы наворачиваются, вроде бы думаем, что стали бездушными, а в такой ситуации видно, что если что, один не останешься. Спасибо всем, кто остановился, спасибо вам за простые обычные человеческие качества, дай Бог вам здоровья и спокойной жизни!!!»

Наталия Сироткина: «Пока есть такие неравнодушные на дороге, мы живем...»

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Видео: YouTube