Лишенный прав за «пьянку» водитель устроил ДТП с 10 пострадавшими

Авария, в которой пострадали 10 человек, произошла ночью в Зональном районе Алтайского края. Столкнулись минивэн Toyota Noah, в котором ехали 8 человек, и автомобиль ВАЗ-21063, водитель которого, вопреки предписанию знаков, не уступил дорогу.
«Предварительно установлено, что водитель, 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21063, выезжая с второстепенной дороги со стороны Шубенки, допустил столкновение с автомобилем Toyota Noah под управлением водителя 1983 года рождения. По предварительным данным, в автомобиле ВАЗ находились водитель и четыре пассажира, в автомобиле Toyota Noah — водитель и семь пассажиров», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В результате аварии пострадали 10 человек, 8 из которых — дети. Все они были доставлены в больницу города Бийск с травмами средней степени тяжести. При проверке документов выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ был ранее лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
«Водитель ВАЗа ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На момент ДТП он не имел права на управление транспортным средством», — передает ТАСС слова помощника прокурора по Алтайскому краю Марии Антошкиной.
Вместе с нарушителем в автомобиле находились дети 2011 и 2002 годов рождения, а также взрослый 1997 года рождения.
В ГИБДД отметили, что в момент аварии видимость на дороге была хорошая.
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Читать комментарии