Автомобиль снес с рельсов шесть вагонов поезда

Врезавшись в хвостовую часть поезда на железнодорожном переезде, автомобиль сшиб с рельсов шесть вагонов.

Столкновение автомобиля Toyota Corolla с поездом произошло сегодня в Амурской области на станции Возжаевка. В результате с рельсов сошли шесть порожних вагонов, которые при этом повредили соседнюю колею и обрушили контактную опору.

«29 декабря 2018 года в 05:53 московского времени на станции Возжаевка Забайкальской железной дороги из-за столкновения легкового автомобиля с хвостовой частью грузового поезда произошел сход, по предварительным данным, 6 вагонов поезда. Происшествие случилось на регулируемом, не обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде», — сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Тойоты Короллы, которые были госпитализированы. В данный момент на участке аварии ведутся ремонтные работы.

Автомобиль снес с рельсов шесть вагонов поезда

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, пресс-служба администрации Белогорского района

Автомобиль снес с рельсов шесть вагонов поезда
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