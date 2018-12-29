Автомобиль снес с рельсов шесть вагонов поезда

8 необычных случаев, когда ОСАГО поможет Обязательное страхование гражданской ответственности у нас в стране появилось относительно недавно, 1 июля 2003 года. С тех пор закон об ОСАГО постоянно дорабатывают. Это привело к тому, что многие водители слабо представляют, когда может пригодиться полис. Ретромобиль Buick 40 как лекарство от депрессии Почтенный Бьюик 40 помнит неспокойные времена Великой депрессии и сухого закона и... до сих пор на ходу! Подстава в пробке: а ведь можно было остаться без прав! Героиню этой истории вызвали в группу разбора ГИБДД — якобы она совершила ДТП и скрылась. Рассказываем, как Анне удалось, не имея серьезных доказательств, отстоять свою невиновность.