В России вступает в силу закон о парковках

С 30 декабря 2018 года в РФ начинает действовать закон, регулирующий создание и функционирование парковок.

Вступающий завтра в силу новый закон регулирует все, что касается платных и бесплатных парковок. Он указывает не только территории, на которых возможно создание парковок, но и содержит информацию о разметке на них и количестве мест для стоянки автомобилей.

Так в крупных городах все парковки будут заноситься в единый реестр, доступ к которому получат все желающие, пишет «Российская газета». На всех парковках, территория которых теперь получит четкие границы, будут действовать особые правила. При этом указывается, что в крупных городах парковки должны создаваться не только для легковых машин, но и для грузовых автомобилей, а также для автобусов.

Что касается платных парковок, то расплачиваться за них можно будет как наличными деньгами, так и по безналичному расчету, причем в автоматизированном режиме. Брать плату запрещено с автомобилей спецслужб, в том числе медицинских. При этом закон содержит рекомендации не организовывать платные парковки рядом с больницами, поликлиниками и образовательными учреждениями.

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