Битва технологий: автопилот Теслы сбил российского робота и скрылся с места ДТП

Электромобиль Tesla, находясь в режиме автономного управления, сбил заблудившегося российского робота Promobot.

Необычное ДТП произошло сегодня в Лас-Вегасе, где проходит выставка электроники Consumer Electronics Show: система автономного управления автомобилем Tesla сбила «насмерть» робота, принадлежащего российской компании Promobot. То есть, по сути, робот сбил робота и скрылся с места ДТП без оказания помощи.

Выяснилось, что виноват в случившемся не только автопилот Tesla (или посетитель выставки, сидевший за рулем автомобиля и тестирующий систему автономного управления машины), но и пострадавший робот Promobot v.4. Во время разгрузки партии роботов он сбежал, словно герой фильма «Короткое замыкание», и отправился, наверное, на поиски новых друзей. Но далеко уйти не смог. Отклонившись от маршрута, Promobot v.4 выехал на проезжую часть, где и был сбит другим роботом. К сожалению, ДТП стало «смертельным» для российского робота — восстановлению после падения он не подлежит.

Полиция штата Невада ведет расследование этого, надо полагать, исторического ДТП.

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Фото, видео: YouTube