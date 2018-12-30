В Якутии под лед провалились два бензовоза

В Республике Саха два бензовоза ушли под лед на реке Алдан, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

ЧП произошло 10 января на 366-м километре автозимника федеральной трассы «Колыма»: водители проигнорировали дорожные знаки об ограничении допустимой массы в 30 тонн. Одна из машин везла более 26 тонн солярки, вторая — более 25 тонн, и это не считая веса самих грузовиков — около 15 тонн каждый. На ледовых автозимниках в Якутии установлена различная грузоподъемность в зависимости от прочности льда, но водители часто игнорируют знаки и предупреждения. В результате несоблюдения безопасной дистанции между двумя автомобилями и превышения допустимой массы машины проломили лед, сообщает МЧС региона. Часть дизельного топлива вылилась в реку.

Один бензовоз Scania провалился на правой стороне ледовой дороги примерно на полтора метра, а второй, марки Iveco, — в 25 метрах от него. Водители смогли самостоятельно выбраться из машин, их здоровью ничто не угрожает. К утру 11 января топливо перекачали из цистерн застрявших автомобилей в прибывшие бензовозы. Началось извлечение автомобилей изо льда.

На месте происшествия работают экологи, которые взяли пробы воды и теперь подсчитывают ущерб от разлива горюче-смазочных материалов.

В отношении водителей бензовозов составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

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Видео: YouTube

Фото: ВКонтакте