В аварии с лесовозом пострадал 21 пассажир автобуса

Выяснилось, что водитель грузовика систематически нарушал ПДД. Теперь это привело к серьезной аварии с десятками пострадавших, среди которых есть дети.

Авария, в которой пострадал 21 пассажир автобуса, в том числе пятеро детей, произошла этой ночью в Республике Коми. Рейсовый автобус ехал из Сыктывкара в сторону поселка Краснозатонский. На 4-м километре трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск произошло столкновение с лесовозом МАЗ, водитель которого решил повернуть налево, не уступая никому дорогу.

«Грузовая автомашина МАЗ с прицепом двигалась в сторону г. Сыктывкара, а рейсовый пассажирский автобус двигался из г. Сыктывкара. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ с прицепом на 4-м километре автодороги „Сыктывкар — Троицко-Печорск“ при выполнении маневра поворота налево на второстепенную автодорогу, не убедившись в безопасности его выполнения, не предоставил преимущество в движении рейсовому пассажирскому автобусу», — говорится в сообщении УМВД по Республике Коми.

В результате столкновения пострадали 16 взрослых пассажиров автобуса и пятеро детей. После осмотра людей медики госпитализировали шестерых взрослых и двоих детей в возрасте 3 и 11 лет.

«Все пострадавшие доставлены в больницы города Сыктывкара. В лечебном учреждении находятся психологи ГУ МЧС России по Республике Коми. К ликвидации последствий ДТП привлечены силы и средства РСЧС в количестве 39 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 6 единиц техники», — отчиталось ГУ МЧС России по Республике Коми.

Полицейскими по факту нарушения ПДД, приведшего к серьезной аварии, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Выяснилось, что мужчина, сидевший за рулем лесовоза, постоянно нарушал ПДД.

«Водитель МАЗа в течение года трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них дважды — за превышение скорости», — рассказали в полиции.

Ведется следствие, в ходе которого будет проведен ряд экспертиз.

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Фото: ГУ МЧС России по Республике Коми