Рассерженный таксист спрыгнул с эвакуатора. На автомобиле

В Москве хозяин эвакуированного автомобиля разбушевался настолько, что соскочил на машине с эвакуатора. Инцидент был снят на видео.

Московского автомобилиста настолько разозлили действия столичного ЦОДД, эвакуировавшего его автомобиль, что он собственноручно изуродовал свою машину.

Судя по всему, автомобиль марки Kia был погружен на эвакуатор за неправильную парковку. В этот момент появился владелец машины и потребовал вернуть его собственность. Работники ЦОДД при этом не отказывали ему в возврате, но просили дождаться инспекторов ГИБДД, которые бы выписали нарушителю штраф, после чего можно было бы вернуть автомобиль.

Мужчина дожидаться наряд ДПС отказался, браво отвязал автомобиль и съехал на нем с эвакуатора, повредив передний и задний бамперы. Теперь торопыге грозит как минимум обвинение в оставлении места ДТП.

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Фото, видео: YouTube