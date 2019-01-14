Рассерженный таксист спрыгнул с эвакуатора. На автомобиле

Московского автомобилиста настолько разозлили действия столичного ЦОДД, эвакуировавшего его автомобиль, что он собственноручно изуродовал свою машину.
Судя по всему, автомобиль марки Kia был погружен на эвакуатор за неправильную парковку. В этот момент появился владелец машины и потребовал вернуть его собственность. Работники ЦОДД при этом не отказывали ему в возврате, но просили дождаться инспекторов ГИБДД, которые бы выписали нарушителю штраф, после чего можно было бы вернуть автомобиль.
Мужчина дожидаться наряд ДПС отказался, браво отвязал автомобиль и съехал на нем с эвакуатора, повредив передний и задний бамперы. Теперь торопыге грозит как минимум обвинение в оставлении места ДТП.
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Фото, видео: YouTube
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