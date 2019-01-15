Водители чиновников и депутатов пожаловались на стоимость парковки в Москве

Из-за высоких цен на парковку водители чиновников вынуждены во время ожидания клиентов закрывать госномера или ездить по району кругами.

Суть претензии водителей ФГБУ «Автобаза №2», обслуживающего депутатов Госдумы и членов правительства, состоит в том, что сегодня у них нет никаких правил действий в условиях повсеместных платных парковок. То есть они стоят перед выбором: нарушать, закрывая номерные знаки, ездить по району кругами, сжигая казенное топливо и расходуя ресурс автомобиля, платить 380 рублей за каждый час стоянки из собственного кармана или оплачивать штрафы, которые приходят на адрес автобазы.

Дошло до того, что профсоюзом «Автобазы №2», возглавляемым Вадимом Тарношинским, было составлено обращение к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову, пишет РБК. В обращении говорится о многочисленных жалобах водителей на дорогостоящие парковки в Москве, в зоне которых им приходится проводить практически весь рабочий день. В связи с этим встал вопрос о разработке регламента работы спецавтомобилей в зонах платной парковки столицы.

Следует отметить, что штрафы за неправильную парковку, как и за любые другие нарушения ПДД, водители «Автобазы №2» должны оплачивать из собственных средств, после чего их привлекают еще и к дисциплинарной ответственности. При этом никаких льгот для спецтранспорта не предусмотрено, что вынуждает водителей выкручиваться самыми разными способами, вплоть до нарушения закона. Иногда пассажиры берут на себя оплату парковки, но это бывает крайне редко, отмечает Тарношинский.

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Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Госдумы РФ/ТАСС