На камеру видеорегистратора попал кот, который соблюдает ПДД

Правда, это не наш кот, а белорусский, так как снято видео в Пружанах (Брестская область).

Спокойная Беларусь, спокойные водители, притормаживающие по всем правилам перед пешеходным переходом. И.. такие же законопослушные коты, которые сначала ждут, пока подъезжающие к зебре автомобили полностью остановятся, и только потом перебегают улицу.

Видео с соблюдающим ПДД белорусским котом опубликовали ВКонтакте. И такая складывается благостная картинка: ну все просто очень воспитанные — и оба водителя, и кот, что кажется, будто это какой-то постановочный социальный ролик о том, что всем следует соблюдать правила дорожного движения. Но нет, похоже, в стране просто так живут — и люди, и коты.

Фото: depositphotos.com

Видео: ВКонтакте