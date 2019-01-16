Сладкая река: перевернутая цистерна с шоколадом заблокировала движение по трассе

Шоколадная река заблокировала трассу к востоку от города Флагстафф, сообщил на своей страничке в Твиттере департамент общественной безопасности Аризоны.

Авария произошла в понедельник около Флагстаффа (штат Аризона): на дороге перевернулся танкер, наполненный жидким шоколадом, который разлился по дороге. Сладкая река шоколада потекла по проезжей части, а если учитывать, что этого добра в цистерне было около 16 тонн (указано 3500 галлонов), мало не показалось! Шоколад был в жидком состоянии, для этого в цистерне поддерживалась температура порядка 50 градусов по Цельсию.

Забавно выглядят снимки с места происшествия, опубликованные властями в Твиттере: на одном блестящий шоколад стекает с проезжей части, а на другом — улыбающийся человек держит рукав, по которому жидкий шоколад отводят с проезжей части в канаву.

Авария произошла в понедельник около 9 часов утра, и все полосы движения в западном направлении оказались заблокированы, «убежавшее» лакомство удалось убрать с дороги только через четыре часа, сообщает thestate.com. «Сладкой очисткой» назвал департамент транспорта операцию по откачке шоколада. Причина, по которой танкер перевернулся на ровной дороге, так и осталась неизвестной.

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Фото: twitter.com/Arizona_DPS