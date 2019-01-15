Еще одна категория получила право на бесплатную парковку в Москве

Как и силовики, фельдъегерская служба получит право бесплатной стоянки для своих автомобилей на любых улицах Москвы.

Законопроект, избавляющий Государственную фельдъегерскую связь (ГФС) от необходимости оплачивать заметно подорожавшую московскую парковку, принят сегодня в первом чтении Государственной думой РФ. Депутаты пошли навстречу курьерам, так как в бюджете службы нет денег на подобные траты. Помимо ГФС правом бесплатной парковки уже располагают автомобили оперативных служб и скорой помощи, машины ФСО, военной полиции, Росгвардии и Следственного комитета. Следующая на очереди, судя по всему, — «Автобаза №2», обслуживающая Госдуму и правительство. Напомним, что глава профсоюза базы направил соответствующую жалобу в Кремль.

Поправки в закон «Об организации дорожного движения», дающие право фельдъегерям парковаться в Москве бесплатно, был поддержан Правительством РФ, пишет «Коммерсантъ». Депутаты, выступившие инициаторами нововведений, в пояснительной записке к поправкам указали на то, что автомобили, доставляющие отправления особой важности и совершенно секретные пакеты, должны подъезжать как можно ближе к местам доставки. В противном случае «снижается оперативность доставки и повышается риск хищения».

Успеть фельдъегерю сдать или принять секретную документацию за время, отведенное для бесплатной парковки, невозможно. Этот процесс занимает до 40 минут. В результате на адрес службы приходят многочисленные штрафы. Согласно статистике ГФС, в период с 2014 по 2017 годы службе было выписано штрафов на общую сумму 617 000 рублей. С введением увеличенных до 5000 рублей штрафов эта цифра заметно вырастет.

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Фото: Александр Щербак/ТАСС