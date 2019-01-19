9 крутых мотоциклов, которые скоро появятся в продаже

Многие из этих мотоциклов поступят в продажу до конца 2020 года. Среди них есть и электробайки, и летающие нейкеды.

С момента своего появления мотоциклы разделились на множество видов, каждый из которых входит в несколько сегментов. Тяжелые и легкие, бензиновые и электрические, чоперы и эндуро, а теперь еще и летающие ховеры. Мототюнинг и кастомайзинг — вообще особый мир, состоящий из уникальных байков.

Кто-то ценит мотоциклы за мощность, кто-то за скорость. Другим важны маневренность или внешний вид. Кажется, какой бы мотоцикл ни был выпущен, он обязательно найдет своего почитателя, так как останется лучшим воплощением идеи свободы. И производители не теряются: они выпускают все новые и новые модели, открывая не существовавшие до этого сегменты. Мы уверены, что вам будет интересно заглянуть в ближайшее будущее мотоциклов. Всего два года, а какой скачок технологий. Подробности — в нашей фотогалерее.

Среди райдеров увеличивается количество девушек. Мотопроизводителям следует учитывать эту тенденцию, тем более что женщины тратят на свои «игрушки» гораздо больше денег.

Вслед за автомобилями мотоциклы начинают превращаться в мобильные гаджеты. Пока речь идет об использовании смартфонов во время движения. Дальше будет больше.

Фото: BMW Motorrad, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Hoversurf, Husqvarna