За 10 лет количество женщин, ездящих за рулем мотоцикла, увеличилось вдвое. Сегодня они составляют 19% всех райдеров.

Все чаще девушки пересаживаются с заднего сидения мотоцикла за руль. В результате количество женщин-райдеров за последнее десятилетие удвоилось. В 2009 году девушка была за рулем каждого десятого мотоциклиста, а сегодня — за рулем каждого пятого.

Примечательно, что в основном мотоциклами увлекаются молодые девушки, тогда как женщины постарше считают мототехнику, несмотря на внедрение новых технологий, смертоносной, выяснили в Motorcycle Industry Council. Среди райдеров поколения X процент женского пола достигает 22%, в то время как среди более молодого поколения Y он доходит до 26%. На количество девушек-райдеров в более взрослом поколении влияет и деторождение: будучи мамой, найти время для катания не так просто, да и ребенка с собой в поездку не возьмешь.

До сих пор мотоцикл считался исключительно мужской игрушкой, но с приходом молодого поколения приходится ломать стереотипы. Сегодня 66% женщин, владеющих мотоциклами, заявляют, что их семья и друзья позитивно относятся к их увлечению.

Производители должны обратить внимание на это демографическое изменение. Согласно опросу, девушки-райдеры в среднем в год тратят на шины, ремонт, техническое обслуживание, запасные части и аксессуары, а также на тюнинг 574 долларов (38 432 рубля), в то время как мужчины расходуют на свое увлечение лишь 497 долларов (33 277 рублей). Некоторые могут сказать, что это происходит потому, что мужчины многие вещи делают сами: ремонтируют, дорабатывают и так далее. На практике же процент рукастых райдеров среди девушек не меньше. Мотокомпании должны поднапрячься и придумать, как завоевать этот быстрорастущий рынок. Речь не только о мотоциклах, но и о мотоаксессуарах и экипировке.

Красотки, фотографирующиеся возле мотоциклов и при этом совершенно ничего в них не понимающие, — лишь эхо уже безнадежно устаревшего маркетинга. Лучшее доказательство столь громкого заявления — данная видеоподборка девушек-райдеров:

Новые технологии позволяют мотоциклистам пользоваться смартфонами не только во время остановок, но и во время движения.

Мототехника бывает разная. Скоро в России в продаже появятся новые мотовнедорожник и мотопикап от Yamaha.

Фото, видео: Youtube