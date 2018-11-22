Треть мотоциклистов пользуется смартфонами в пути

Последнее исследование показало, что 34% мотоциклистов пользуются смартфоном во время движения, подвергая себя и окружающих риску.

Управлять смартфоном можно при помощи пульта, расположенного на руле

Исследование проводилось в Германии, и участвовало в нем более тысячи водителей двухколесных средств в возрасте от 16 до 69 лет. Оказалось, что почти все они пользуются смартфонами — почти 90% райдеров. При этом большинство мотоциклистов используют смартфон перед поездкой для прокладки маршрута, а также во время остановок. Заглядывать в гаджет на ходу отваживаются 34% мотоциклистов.

Подключенный к мотоциклу смартфон просто убирается в карман

Результаты опроса, проведенного Bosch в партнерстве с Innofact AG, свидетельствуют о том, что смартфон необходим мотоциклистам не меньше, чем автомобилистам, а значит его каким-то образом следует интегрировать в двухколесные транспортные средства. Это сделает использование гаджета более безопасным. Bosch даже предлагает решение, как это сделать: при помощи инструмента mySPIN, через CAN-шину мотоцикла, изображение с экрана смартфона будет транслироваться на панель приборов при условии, что она является цифровой. Это позволит транслировать райдеру карту, входящие сообщения и уведомления мобильных приложений. Для переключения информации на руле будет устанавливаться блок кнопок и клавиш управления. С их помощью можно, например, зайти в адресную книгу и позвонить любому абоненту.

Как и автомобили, мотоциклы тоже меняются. Представляем пять самых невероятных мотоциклов будущего.

Интегрировать смартфон в мотоцикл сложно, но уже можно. А как насчет оснащения двухколесного коня авиационным двигателем?

Фото: depositphotos.com, Bosch