Пьяный водитель довел судью до крайних мер

Мужчина получил несколько лет тюрьмы строгого режима за систематическое управление автомобилем в пьяном виде.

В Горно-Алтайске 30-летний любитель пьяного вождения получил четыре года заключения с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима. Терпение у судьи судебного участка №3 Горно-Алтайска лопнуло после того, как мужчина попался в пьяном виде за рулем шестой раз за три месяца.

Мужчина, лишенный водительских прав, но не бросивший садиться в пьяном виде за руль, признан виновным по ст. 264.1 УК РФ, карающей за нарушение ПДД человеком, подвергнутым административному наказанию.

«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 2 месяца. Всего же, учитывая наличие в отношении указанного лица еще и другого приговора, ему окончательно назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай.

Своим поведением мужчина буквально вынудил судью к принятию в отношении себя крайней меры. Как было сказано при оглашении приговора, «более мягкое наказание не сможет обеспечить достижение целей уголовного закона». Следует отметить, что приговор в силу еще не вступил и у адвоката есть возможность обжаловать решение суда.

С приговорами по другим интересным делам в отношении пьяных водителей и не только можно ознакомиться здесь.

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