На Рублевском шоссе построят уже существующую эстакаду

Строительство уже построенной эстакады обойдется бюджету еще в 1,4 млрд рублей.

Скоро на Рублевском шоссе, на участке от дома 16 до дома 79, появится новая эстакада. Как она будет выглядеть, можно увидеть уже сейчас, приехав по указанному адресу: объект давно построен и используется для проезда по нему автомобилей и других транспортных средств. Власти Москвы объясняют этот парадокс весьма забавно и неубедительно.

Тендер на строительство уже построенного объекта выиграла единственная участвовавшая в торгах компания — «Мостотрест», которая имеет прямое отношение к небезызвестному Аркадию Ротенбергу. Обойдется строительство налогоплательщикам в 1,4 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Следует отметить, что объект был заказан властями столицы и построен силами ООО «Горизонт», которому за это заплатили 10,9 млрд рублей. На эти деньги также были реконструированы улицы Крылатская, Ярцевская, Кубинка и Боженко. Удивительно, но тогда эстакада проходила по документам как туннель шириной 11,5 метров.

Теперь чиновникам приходится как-то объяснять накладку со строительством уже построенного объекта, а также отсутствие запланированного туннеля. С их слов, эстакада эта — временная, а стройка не закончена. За 1,4 млрд объект оснастят видеокамерами, ливневой канализацией, автоматическими противогололедными системами и так далее. Напомним, что движение по эстакаде давно открыто, а значит объект, оснащенный всеми этими обязательными для сдачи элементами, принят на баланс города. При этом новая стройка, согласно заключенному контракту, предусматривает «свайные работы, устройство фундаментов и оснований, устройство искусственных сооружений», что противоречит новой версии чиновников. То есть речь в контракте идет не о завершении объекта, а о строительстве нового: через 792 дня здесь должен появиться охраняемый согласно требованиям ФСО дорожный объект длиной 728 метров, со съездами и другими атрибутами, такими как стоки и прочие удобства.

Не легче чиновникам даются объяснения того, куда делся положенный городу туннель. В итоге выкручиваться было доверено первому заместителю Департамента строительства Москвы Петру Аксенову. С его слов, туннель бы обошелся городу в 3 млрд рублей, что неоправданно дорого, поэтому его заменили на эстакаду, которую подрядчики, внимание, «строили на собственные средства». Объяснения высокопоставленного чиновника идут вразрез с законами, регулирующими госзакупки, а также противоречат Гражданскому кодексу страны в том, что касается самостроев. После подобных заявлений на сцене должны появиться следователи прокуратуры.

Но нет. Самострой будут достраивать на деньги горожан, а про более удобный и дорогой туннель придется забыть, как и про заложенные на его строительство деньги. Будущее сегодня выглядит так:

«Будет определен подрядчик, который доведет все. Там не выполнено около 30% до полного принятия стройнадзором, эксплуатирующей организации и нами как заказчиком», — расставил точки над « i » Петр Аксенов.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС, Яндекс.Карты