Девушка избила таксиста и угнала его машину. А потом заявила, что ее изнасиловали

Обычно антигероями преступлений в такси становятся водители, но бывают и обратные ситуации. «Есть женщины в русских селеньях», подтвердила 27-летняя жительница сурового Челябинска.
В самом центре Москвы у нее произошел конфликт с водителем такси, в котором она ехала. После чего челябинка выкинула водителя из машины, избила его и угнала машину. Через несколько сотен метров она устраивает ДТП. Выйдя с окровавленным лицом, она сообщила изумленной публике о том, что ее изнасиловал таксист.
Вместо того, чтобы попросить помощи или вызвать полицию, девушка скрылась в подъезде дома, где живет, сообщает телеграмм-канал Mash. В итоге полицейским пришлось разыскивать ее с привлечением служебной собаки. Сейчас девушка задержана, а во всех нюансах произошедшего разбираются дознаватели из ближайшего ОВД.
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Фото: depositphotos.com
Видео: ВКонтакте / Mash
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