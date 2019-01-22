Две маршрутки столкнулись в Новосибирске. Есть пострадавшие

В Заельцовском районе Новосибирска произошла авария двух маршрутных такси. Один из автобусов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автобусом, перевозившим пассажиров.
«Сегодня около 13:00 по местному времени в Заельцовском районе на улице Кедровая водитель микроавтобуса Газель 25-го маршрута, следовавшего со стороны улицы Кубовая в сторону Мочищенского шоссе, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой пассажирской Газелью, 53-го маршрута», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Сообщалось, что жертвами аварии стали семь человек, но по уточненным только что данным, пострадали трое взрослых. Всего же в двух маршрутных такси находилось 12 человек.
Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии, выясняя ее причины.
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Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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