Две маршрутки столкнулись в Новосибирске. Есть пострадавшие

Авария произошла из-за того, что одно из маршрутных такси выехало на полосу встречного движения.

В Заельцовском районе Новосибирска произошла авария двух маршрутных такси. Один из автобусов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автобусом, перевозившим пассажиров.

«Сегодня около 13:00 по местному времени в Заельцовском районе на улице Кедровая водитель микроавтобуса Газель 25-го маршрута, следовавшего со стороны улицы Кубовая в сторону Мочищенского шоссе, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой пассажирской Газелью, 53-го маршрута», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сообщалось, что жертвами аварии стали семь человек, но по уточненным только что данным, пострадали трое взрослых. Всего же в двух маршрутных такси находилось 12 человек.

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии, выясняя ее причины.

Две маршрутки столкнулись в Новосибирске. Есть пострадавшие

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Две маршрутки столкнулись в Новосибирске. Есть пострадавшие
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