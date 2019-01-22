Пьяный водитель сбил троих пешеходов на остановке

Водителем УАЗа, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, были сбиты две женщины и девочка-подросток.

В Кирове сегодня на остановке общественного транспорта были сбиты две женщины в возрасте 49 и 50 лет и один 15-летний подросток. Как сообщили в полиции, мужчина, находящийся за рулем автомобиля, был пьян. В результате столкновения повреждена и сама остановка.

«Сегодня напротив дома 198 по улице Ленина водитель автомобиля УАЗ-3909 совершил наезд на павильон остановки общественного транспорта и людей, ожидавших транспорт. У водителя автомобиля имеются признаки опьянения», — говорится в сообщении УМВД России по Кировской области.

В данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины, приведшие к ДТП. Водитель отправлен на медосвидетельствование, а пострадавшие женщины и девочка госпитализированы.

Пьяный водитель сбил троих пешеходов на остановке

Фото: УМВД России по Кировской области

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