Пьяный водитель сбил троих пешеходов на остановке

В Кирове сегодня на остановке общественного транспорта были сбиты две женщины в возрасте 49 и 50 лет и один 15-летний подросток. Как сообщили в полиции, мужчина, находящийся за рулем автомобиля, был пьян. В результате столкновения повреждена и сама остановка.
«Сегодня напротив дома 198 по улице Ленина водитель автомобиля УАЗ-3909 совершил наезд на павильон остановки общественного транспорта и людей, ожидавших транспорт. У водителя автомобиля имеются признаки опьянения», — говорится в сообщении УМВД России по Кировской области.
В данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины, приведшие к ДТП. Водитель отправлен на медосвидетельствование, а пострадавшие женщины и девочка госпитализированы.
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото: УМВД России по Кировской области
Читать комментарии (2)