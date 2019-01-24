Рино Сасаки единодушно признана самым красивым водителем грузовика в Японии. Молодая женщина-дальнобойщик бросила вызов мужчинам и с успехом справляется со своей работой, а параллельно набирает популярность в соцсетях.

Рино Сасаки — дочь дальнобойщика, но никогда не думала о том, чтобы продолжить династию, пока семь лет назад серьезно не заболел ее отец. Поэтому 21-летняя Рино, которая в то время преподавала танцы, получила водительские права на грузовые автомобили и присоединилась к отцу, чтобы подстраховывать его в дальних поездках. В конечном итоге она отказалась от прежнего занятия и полностью посвятила себя карьере водителя-дальнобойщика.

Отец постепенно передал дочери свое дело, научив всем премудростям, и она стала одной из немногих женщин-водителей грузовиков в Японии. Поскольку Сасаки девушка активная и современная, она ведет свои странички в Instagram, Facebook и Twitter. У нее уже тысячи подписчиков, которые ее обожают и присвоили ей титул «самого красивого водителя грузовика в Японии».

Сасаки надеется, что ее популярность вдохновит других японок на работу в транспортной индустрии. Это одна из главных причин, почему она подробно документирует свою жизнь в различных социальных сетях, публикует фотографии и рассказы о своих дорожных приключениях.

После семи лет работы дальнобойщицей Рино Сасаки говорит, что ее расстраивает лишь одно — невозможно найти подходящую рабочую одежду своего размера. Перчатки, комбинезоны, защитная обувь — все это предназначено для мужчин, поэтому теперь она мечтает создать специальную линию одежды для женщин, работающих на транспорте.

Так что в транспортной сфере есть и такие бесстрашные девушки. Хотя чаще всего они просто рекламируют технику, украшая ее своим присутствием. Подборку календарей с красотками ищите по ссылке.



Фото: соцсети