В Москве такси протаранило «скорую»

Авария с участием такси и автомобиля скорой помощи произошла на перекрестке Мичуринского и Ломоносовского проспектов. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель такси, который не пропустил автомобиль с медиками, везущий пациента в больницу с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В результате удара «скорая» опрокинулась набок.
Пострадали три человека, находящиеся в салоне автомобиля скорой помощи. Ранее ошибочно сообщалось о четырех пострадавших.
«В результате ДТП с участием скорой помощи и такси на перекрестке Мичуринского и Ломоносовского проспектов, по предварительным данным, пострадали три человека», — рассказали ТАСС в экстренных службах.
Полиция продолжает расследование аварии, после которого обвинение, скорее всего, будет предъявлено невнимательному водителю такси.
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото: depositphotos.com
Читать комментарии