В Москве такси протаранило «скорую»

На юго-западе столицы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и такси. Есть пострадавшие.

Авария с участием такси и автомобиля скорой помощи произошла на перекрестке Мичуринского и Ломоносовского проспектов. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель такси, который не пропустил автомобиль с медиками, везущий пациента в больницу с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В результате удара «скорая» опрокинулась набок.

Пострадали три человека, находящиеся в салоне автомобиля скорой помощи. Ранее ошибочно сообщалось о четырех пострадавших.

«В результате ДТП с участием скорой помощи и такси на перекрестке Мичуринского и Ломоносовского проспектов, по предварительным данным, пострадали три человека», — рассказали ТАСС в экстренных службах.

Полиция продолжает расследование аварии, после которого обвинение, скорее всего, будет предъявлено невнимательному водителю такси.

Фото: depositphotos.com

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