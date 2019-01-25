В Москве такси протаранило «скорую»

10 наивных вопросов о парковках в большом городе

Главные эксперименты на автолюбителях по-прежнему проводятся в Москве, но успешные результаты уже транслируются по все большему количеству городов. На осень прошлого года платные парковки были внедрены в 18 городах, помимо столицы. Если у вас еще нет — готовьтесь и читайте, как это примерно будет устроено.