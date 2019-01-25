Московские водители будут сами чистить дороги от снега

В ближайшие выходные в Москве ожидаются сильнейшие снегопады: может выпасть 17–20 мм осадков, что приведет к увеличению высоты сугробов минимум на 15 см. Правда, прогноз постоянно меняется, а специалисты-синоптики говорят о том, что снега будет не так много.
Тем не менее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей подготовиться к грядущим выходным.
«В субботу и воскресенье мороз отпустит, а взамен ждём сильный снег, метель, гололёд и ветер 12–17 м/с. Проверьте щетки и лопаты в багажнике. Простите нас за занудство, но не превышайте (а лучше принижайте) скорость и держите дистанцию. И Дорожный Патруль вам в помощь», — говорится в официальном твиттере ведомства.
Москвичи, ранее избалованные «сквозной» чисткой дорог от снега во время метелей, немало удивились, в соцсетях уже пишут о том, что власти города недвусмысленно намекнули на то, что никто дороги в выходные чистить не собирается.
В столичном департаменте ЖКХ заявили, что готовы к снегопаду, но предупредили водителей о том, что им нужно быть готовыми к пробкам и скользкому покрытию.
- Ранее ЦОДД сообщил о том, что запустил нейросеть для фиксации нарушений ПДД.
- В ведомстве реагируют на критику: так, после публикации «За рулем» была изменена схема движения на одном из перекрестков.
Фото: Twitter / ЦОДД Москвы
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