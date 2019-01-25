Московские водители будут сами чистить дороги от снега

Центр организации дорожного движения столицы порекомендовал водителям проверить багажники на наличие щеток и лопаты.

В ближайшие выходные в Москве ожидаются сильнейшие снегопады: может выпасть 17–20 мм осадков, что приведет к увеличению высоты сугробов минимум на 15 см. Правда, прогноз постоянно меняется, а специалисты-синоптики говорят о том, что снега будет не так много.

Тем не менее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей подготовиться к грядущим выходным.

«В субботу и воскресенье мороз отпустит, а взамен ждём сильный снег, метель, гололёд и ветер 12–17 м/с. Проверьте щетки и лопаты в багажнике. Простите нас за занудство, но не превышайте (а лучше принижайте) скорость и держите дистанцию. И Дорожный Патруль вам в помощь», — говорится в официальном твиттере ведомства.

Москвичи, ранее избалованные «сквозной» чисткой дорог от снега во время метелей, немало удивились, в соцсетях уже пишут о том, что власти города недвусмысленно намекнули на то, что никто дороги в выходные чистить не собирается.

В столичном департаменте ЖКХ заявили, что готовы к снегопаду, но предупредили водителей о том, что им нужно быть готовыми к пробкам и скользкому покрытию.

Ранее ЦОДД сообщил о том, что запустил нейросеть для фиксации нарушений ПДД.

В ведомстве реагируют на критику: так, после публикации «За рулем» была изменена схема движения на одном из перекрестков.

Фото: Twitter / ЦОДД Москвы