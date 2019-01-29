Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер

На Женевский автосалон компания Mitsubishi привезет концепт нового кроссовера Engelberg Tourer.

Японский автопроизводитель, сосредоточивший в последнее время все внимание на кроссоверах, обещает представить на автосалоне в Женеве свое новое видение автомобиля — Mitsubishi Engelberg Tourer.

В компании концепт называют «новым творением» и уиверждают, что он вобрал в себя еще больше внедорожности, стиля и технологий. В движение автомобиль, как и положено всем транспортным средствам будущего, будет приводиться с помощью электротяги.

Концепт кроссовера назван в честь живописного города в Альпах — Энгельберга (в переводе с немецкого — Ангельская гора), который входит в топ-10 лучших горнолыжных курортов Швейцарии и где было поставлено немало спортивных мировых рекордов. Например, рекорд по прыжкам с трамплина.

Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.

Следует отметить, что Mitsubishi определилась с новым слоганом на следующие 100 лет деятельности. Он звучит так: «Управляй своими амбициями» (Drive your Ambition), что, как объясняют в компании, указывает на приверженность марки ценностям и чаяниям своих клиентов.

Кроссоверы Mitsubishi годятся не только для города, уверены те, кто испытал эти автомобили. Тест Mitsubishi Eclipse Cross можно прочитать здесь.

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Фото: Mitsubishi