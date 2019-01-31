Хитрый продавец пытается выдать подержанный Renault за Mercedes-Benz

Гений, пытавшийся выдать свой Renault за Mercedes-Benz, отличился еще и тем, что припарковал автомобиль на месте для инвалидов, не имея для этого оснований.

Изуродованный до неузнаваемости Renault Megane Cabriolet был замечен на парковке в Манчестере. Поверх родной решетки радиатора у машины установлена решетка от Mercedes-Benz, а вокруг фар наклеены полоски светодиодов, которые должны имитировать дневные ходовые огни немецкого автомобиля. На крышке багажника вместо логотипа Renault также наклеен значок Mercedes-Benz, но обмануть этим никого не удалось.

Пост с фотографиями этого монстра Франкенштейна, размещенный в одной из социальных сетей, набрал уже более 7 тысяч лайков, еще 14 тысяч человек оставили под ним свои язвительные комментарии. В частности, люди недовольны тем, что автомобиль припаркован на месте для инвалидов, но на самой машине значка «Инвалид» нет. Другие прямо указывают на явную умственную отсталость владельца Renault и просят не мешать ему или ей парковаться, где вздумается, из-за какой-то формальности со знаком. Третьи высказали предположение, что машина может быть выставлена на продажу, а за Mercedes-Benz, что вполне логично, денег дадут больше. Есть среди комментариев и предположение о том, что машина была подарена девушке ее поклонником, а при помощи данного тюнинга ценность подарка существенно увеличена.

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Фото: facebook.com