Катание на тюбинге по КАД со скоростью более 100 км/ч закончилось лишь штрафом

Юные любители экстремальных развлечений на дорогах общего пользования выжили, но были привлечены к ответственности.

Во время снегопадов на дорогах России появляется немало любителей экстремальной езды. У кого-то руки тянутся дернуть рычаг стояночного тормоза во время движения, а кто-то цепляет к автомобилю тюбинг.

Очередные экстремалы были задержаны сотрудниками ГИБДД Санкт-Петербурга. Молодые люди отличились тем, что устроили катания на привязанном к автомобилю ВАЗ—21113 тюбинге («ватрушке») на 94-м километре Кольцевой автодороги (КАД). Их скорость превышала 100 км/ч. За рулем машины находился 19-летний парень, а на тюбинге сидел его 18-летний друг. По счастью, катание на большой скорости по оживленной автомобильной дороге обошлось без травм.

С любителями экстрима сотрудниками ГИБДД была проведена беседа, после чего водителю был выписан штраф в размере одной тысячи рублей по ст. 12.23.2 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля). Молодой человек полностью признал свою вину и осознал незрелость поступка, объяснив его юношеским максимализмом.

С другими наказаниями по громким делам можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube, vk.com