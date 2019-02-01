Из-за проколотого колеса на машине сотрудника ФСО в городе объявили план «Перехват»

Водитель автомобиля Infiniti, закрепленного за ФСО, во время ожидания пассажира перекрыл проезд во двор дома 116 по Ленинскому проспекту. В это время со двора пытались выехать местные жители Роман и Дарья, которые попросили его немного сдвинуть автомобиль. 38-летний сотрудник ФСО по имени Андрей выполнить просьбу отказался, ссылаясь на то, что вот-вот должен выйти пассажир, а ждать его следует как можно ближе к подъезду.
Возмущенный наплевательским отношением к окружающим, один из выезжавших жителей, 46-летний Роман, проткнул колесо перекрывшего выезд автомобиля, сообщает «МК». Через некоторое время колесо Infiniti спустило, и водитель машины понял, что произошло и кто виноват. О случившемся он сообщил в УВД.
Чтобы схватить и обезвредить опасных преступников, к дому были направлены семь нарядов полиции, сыщики с Петровки и даже спасатели. Кто-то зачем-то объявил план «Перехват». Дарью схватили на Ленинском проспекте, а Романа — на Ярославском шоссе. У женщины был изъят автомобиль, а мужчину задержали на 48 часов и возбудили против него уголовное дело по статье «Хулиганство». Водитель ФСО Андрей оценил нанесенный автомобилю ущерб в 20 тыс. рублей. Все записи с видеокамер, расположенных на доме, были изъяты.
Со слов Дарьи, этот Infiniti регулярно появляется в ее дворе, но каждый раз с новыми номерными знаками. Примечательно, что тот госномер, который был на машине во время инцидента, не числится ни в одной базе.
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