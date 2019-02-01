Из-за проколотого колеса на машине сотрудника ФСО в городе объявили план «Перехват»

«Террористом» оказался житель дома, которому автомобиль ФСО перекрыл выезд со двора, отказавшись сдвинуться даже на метр.

Водитель автомобиля Infiniti, закрепленного за ФСО, во время ожидания пассажира перекрыл проезд во двор дома 116 по Ленинскому проспекту. В это время со двора пытались выехать местные жители Роман и Дарья, которые попросили его немного сдвинуть автомобиль. 38-летний сотрудник ФСО по имени Андрей выполнить просьбу отказался, ссылаясь на то, что вот-вот должен выйти пассажир, а ждать его следует как можно ближе к подъезду.

Возмущенный наплевательским отношением к окружающим, один из выезжавших жителей, 46-летний Роман, проткнул колесо перекрывшего выезд автомобиля, сообщает «МК». Через некоторое время колесо Infiniti спустило, и водитель машины понял, что произошло и кто виноват. О случившемся он сообщил в УВД.

Чтобы схватить и обезвредить опасных преступников, к дому были направлены семь нарядов полиции, сыщики с Петровки и даже спасатели. Кто-то зачем-то объявил план «Перехват». Дарью схватили на Ленинском проспекте, а Романа — на Ярославском шоссе. У женщины был изъят автомобиль, а мужчину задержали на 48 часов и возбудили против него уголовное дело по статье «Хулиганство». Водитель ФСО Андрей оценил нанесенный автомобилю ущерб в 20 тыс. рублей. Все записи с видеокамер, расположенных на доме, были изъяты.

Со слов Дарьи, этот Infiniti регулярно появляется в ее дворе, но каждый раз с новыми номерными знаками. Примечательно, что тот госномер, который был на машине во время инцидента, не числится ни в одной базе.

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