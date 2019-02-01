Форд разработал удобную клетку для собак. В багажнике!

В компании Ford не устают удивлять новинками. Среди последних — комфортная будка для собак. И четвероногим удобно, и салон остается незалАпанным!

Инженера Форда Рене Бернса вдохновил на создание нового устройства собственный пес Эмиль. Он же был и его первым испытателем.

Для Бернса создание специального грузового отсека для большой собаки в новом универсале Ford Focus стало настоящим вызовом, потому что он сам является владельцем трехлетней австралийской овчарки.

Создавая будку-клетку, команда инженеров доработала обшивку потолка и изменила длину шарнирных болтов. Таким образом было создано пространство для большой клетки для перевозки собак.

Полученный результат: в универсале Ford Focus даже ирландский волкодав, одна из крупнейших пород собак в мире, может чувствовать себя комфортно и безопасно.

Для многих людей собаки являются частью семьи. Но в то время как сейчас практически все пристегиваются в машине, безопасностью домашних животных часто пренебрегают. Хотя собаки, которые свободно передвигаются в транспортном средстве, не меньше людей рискуют стать жертвой несчастного случая и получить травмы. Рискуют и пассажиры, ведь вес собаки в разы увеличивается в случае аварии на скорости даже 40 км/ч. Поэтому во многих европейских странах по закону требуется, чтобы животные, путешествующие в автомобиле, находились в удерживающих устройствах.

Однако исследование, проведенное компанией Ford в ноябре 2018 года среди 5000 владельцев собак в Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, показало, что 32% владельцев недостаточно защищают своих питомцев в автомобиле, потому что животным не нравятся меры безопасности. 31% респондентов признались, что на короткие расстояния не пристегивают питомцев. Каждый четвертый из опрошенных, перевозящих свою собаку свободно в салоне автомобиля, признался, что по крайней мере однажды его питомец высовывался из окна (26%). Некоторые даже ответили, что их животные выпрыгивали из машины во время движения, и в ряде случаев это приводило к травме или даже гибели собаки. Респонденты также сказали, что они сами были вовлечены в аварии, потому что их отвлекали собаки, или внезапно заслоняли обзор, или даже кусали их.

«Если у вас есть домашнее животное, не забывайте о его безопасности, так же как и о безопасности любого другого члена семьи», — говорит британский дрессировщик собак Грэм Холл.