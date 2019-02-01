Заброшенные пункты ДПС превратят в стоянки для фур

Там смогут отдохнуть не только водители большегрузных автомобилей, но и обычные автомобилисты на легковушках.

На неиспользуемых постах ДПС Росавтодор хочет оборудовать места для отдыха водителей. Эти площади ГИБДД не принадлежат, ведомство их только арендует у Росавтодора. А поскольку количество стационарных постов неуклонно снижается, как и сокращается количество сотрудников ГИБДД (только с начала 2018 года их стало на 10 тыс. меньше), то таких площадок будет высвобождаться много. Сколько именно, в ведомстве сказать затруднились.Но четыре пилотных участка на федеральных трассах под эти цели уже определены: в Ставропольском крае — на 380-м км трассы Р-217 «Кавказ»; в Белгородской области — на 652-м и 678-м км автодороги М-2 «Крым» и в Тверской области — на 116-м км автодороги М-10 «Россия», рассказали «Известиям» в Росавтодоре. Это будут охраняемые и оборудованные для отдыха водителей места, с дежурящими медработниками и полицией. Такие площадки нужны, если автомобилисту необходим отдых, ненастная погода не дает продолжить путь или машина сломалась. Но в основном они предназначены для водителей большегрузов.



На федеральных трассах сейчас действует более 2 тыс. площадок отдыха для водителей фур, но этого недостаточно для соблюдения режима труда и отдыха. Он определен приказом Минтранса, при международных перевозках шофер не имеет права ехать подряд больше четырех часов, его рабочая неделя не должна превышать 40 часов. А отдохнуть ему зачастую бывает негде, хотя даже если все закрытые посты ГИБДД будут переоборудованы, проблемы это не решит. Кроме того, посты находятся возле городов, где стоянки, в принципе, есть, не хватает их вдали от крупных населенных пунктов, отмечают в ассоциации грузоперевозчиков. Но в целом эту инициативу там оценивают положительно, все-таки площадок станет больше и, кроме того, они будут охраняться, что очень важно, так как в последнее время участились случаи нападения на водителей фур.