Чиновники хотят оснащать новые грузовики датчиками веса

Таким образом можно бороться с перегрузом, решили они. Но не приведет ли это к увеличению нагрузки на бизнес?

Чтобы бороться с перевесом у грузовиков, чиновники предлагают оснащать их датчиками измерения осевой нагрузки. В паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» содержится предложение к 2024 году ставить их в обязательном порядке на грузовики массой больше 3,5 тонн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Планируется, что паспорт будет утвержден сегодня.

Теперь Минпромторг и Минтранс должны подготовить изменения в техрегламент Таможенного союза, которые до конца 2023 года запретят ввозить в Россию грузовики без таких датчиков, а до конца 2021 года изменения появятся и в российском техрегламенте. Правда, заставлять ставить их на старые машины не будут, но по желанию это тоже можно будет сделать.

С 1 октября 2016 года Росавтодор запустил пилотный проект автоматической системы весогабаритного контроля. В пилотных регионах грузовики взвешивают прямо во время движения по дороге специальной системой и нарушителей выявляют без участия сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора. Сейчас по всей стране организовано 27 контрольных пунктов, а к 2024 году их число должно вырасти до 387. С помощью этих пунктов удалось в десятки раз сократить число нарушений на дорогах.