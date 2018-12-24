Чиновники хотят оснащать новые грузовики датчиками веса

Чтобы бороться с перевесом у грузовиков, чиновники предлагают оснащать их датчиками измерения осевой нагрузки. В паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» содержится предложение к 2024 году ставить их в обязательном порядке на грузовики массой больше 3,5 тонн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Планируется, что паспорт будет утвержден сегодня.
Теперь Минпромторг и Минтранс должны подготовить изменения в техрегламент Таможенного союза, которые до конца 2023 года запретят ввозить в Россию грузовики без таких датчиков, а до конца 2021 года изменения появятся и в российском техрегламенте. Правда, заставлять ставить их на старые машины не будут, но по желанию это тоже можно будет сделать.
С 1 октября 2016 года Росавтодор запустил пилотный проект автоматической системы весогабаритного контроля. В пилотных регионах грузовики взвешивают прямо во время движения по дороге специальной системой и нарушителей выявляют без участия сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора. Сейчас по всей стране организовано 27 контрольных пунктов, а к 2024 году их число должно вырасти до 387. С помощью этих пунктов удалось в десятки раз сократить число нарушений на дорогах.
- Минувшей осенью в России произошло сразу несколько обрушений мостов и эстакад, связанных с проездом по ним перегруженных фур. Так, в Приморье рухнул мост во время проезда по нему грузового автомобиля. В результате пострадали пассажиры легкового автомобиля, который оказался зажатым между грузовиком и частью моста. В результате погибла женщина и ее трехлетняя дочь.
- До этого был похожий случай в Приамурье, где под тяжестью самосвала эстакада рухнула на железную дорогу. В обоих случаях масса большегрузных автомобилей превышала допустимую на данном участке.
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