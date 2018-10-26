В Приморье под большегрузом рухнул автомобильный мост

Произошло это в Михайловском районе Приморья во время проезда по нему грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

26 октября в 15.10 (хбр) в МЧС края поступило сообщение о том, что в Михайловском районе Приморского края на 5-м км автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста через реку Осиновка.

Случилось это в тот момент, когда по мосту двигались грузовик и легковые автомобили. Кузов контейнеровоза ушел вниз вместе с мостом. Водительская кабина осталась на трассе, автомобиль повис на остатках дороги. Легковому автомобилю повезло меньше — он оказался зажат между грузовиком и частью моста. Доступа к автомобилю пока нет.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарно-спасательного гарнизона. Сейчас там работают 12 спасателей и 4 единицы техники. Трасса Владивосток — Арсеньев в районе населенного пункта перекрыта, организован объезд по дороге через поселок Кремово-1.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Местные СМИ передают, что четыре человека погибли, но официальных подтверждений пока нет.

В начале октября в Амурской области на станции Свободная Забайкальской железной дороги на ж/д пути обрушилось два пролета автомобильного моста. Считается, что крушение произошло из-за того, что масса большегрузного автомобиля превышала допустимую на данном путепроводе.

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