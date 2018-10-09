В Приамурье под тяжестью самосвала мост рухнул на железную дорогу

По мнению местных властей, обрушение произошло из-за проезжавшего по путепроводу грузовика.

Сегодня в 04:36 мск в Амурской области на станции Свободная Забайкальской железной дороги на ж/д пути обрушилось два пролета автомобильного моста. По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика — он доставлен в больницу, у него диагностировали перелом голени и раздробление стопы.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры, полиции, врачи скорой помощи. Приехал и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Движение поездов по станции было временно приостановлено. Объявлен режим ЧС регионального уровня. Обрушение, по мнению властей региона, произошло из-за того, что масса большегрузного автомобиля превышала допустимую на данном путепроводе. По словам Василия Орлова, самосвал весил более 44 тонн, разрешенных по закону. Тем не менее остается загадкой, почему у путепровода такой слабый запас прочности.

Этот автомобильный мост был практически единственным путем сообщения с частью города, находящейся за железной дорогой, где проживает около 10 тысяч человек. Есть еще одна дорога, но она в плачевном состоянии, поэтому восстановление сообщения находится на особом контроле у властей региона. Для ликвидации последствий аварии привлечены восстановительные поезда из Белогорска, Шимановска и Магдагачи. Руководство Забайкальской железной дороги обещает, что обрушение виадука через главный путь Транссибирской магистрали в городе Свободный Амурской области не приведет к задержкам пассажирских рейсов.

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Фото: МЧС России по Амурской области

Видео: YouTube