Что значит быть дальнобойщиком? Исследование

Что непосвященные вообще знают об этой профессии? И насколько это романтическое знание соответствует действительности. Это решили выяснить в ходе очередного исследования.

Помните песню из популярного когда-то сериала «Дальнобойщики»: «Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек его души». Ну а если без романтики? Помочь взглянуть по-новому на профессию российских дальнобойщиков решил концерн «Шелл». В социальных сетях компании с 26 июня по 30 cентября 2018 года проводили исследование, водители делились своими профессиональными историями и отвечали на вопрос «Что значит быть дальнобойщиком?».

Более половины участников проекта отметили, что несмотря на трудности профессии, для них — это смысл жизни и призвание. Они назвали эту работу «диагнозом» и рассказали, что не представляют своей жизни без дальней дороги.

«Для кого-то жизнь — дорога, а для нас дорога — жизнь...», — поделилась своими мыслями участница проекта Анна — одна из немногих женщин-дальнобойщиц.

29% участников проекта утверждают, что работа для них — настоящая свобода. Нет прямого начальства, строгого графика, дресс-кода и необходимости каждый день посещать офис. При этом они находятся в постоянной готовности к приключениям, им нравится возможность изучать красоты России и других стран.

26% водителей также отметили, что профессия дальнобойщика связана с постоянной опасностью и риском, и им это нравится! Для дальнобойщика важно быстро и нестандартно мыслить, находить выходы из сложных и непредвиденных ситуаций в пути.

8% участников отметили, что профессия дальнобойщика, к сожалению, недооценена обществом. Многие люди, имеющие лишь поверхностное представление об этой работе, недостаточно их уважают. Водители легковушек часто недовольны тем, что огромные фуры создают пробки или преграждают им путь, забывая о том, что именно дальнобойщики обеспечивают их возможностью приобретать все самое необходимое в магазинах.

23% участников проекта отметили, что быть дальнобойщиком — это быть разумным человеком, ездить безопасно и ценить жизнь остальных людей на дороге.

17% профессиональных водителей отметили, что быть дальнобойщиком — это всегда оставаться человеком, готовым прийти на помощь, помочь, поддержать, проявить дружелюбие и участие.

Кто такой среднестатистический водитель легкового автомобиля? Подробности в этом исследовании.

Также аналитики выяснили, чем является личный автомобиль для большинства россиян. Свобода тут тоже не на последнем месте.



Фото: Shell