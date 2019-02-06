Бегом от смерти: как выскочить из-под внедорожника

Это тот случай, когда ничто не предвещало трагедии. Вечер, пустынная улица и совершающий пробежку человек.

ДТП произошло около 8 часов вечера 1 февраля в Китае. 55-летний водитель Ленд Ровера, будучи изрядно подшофе, не справился с управлением, сбил ограждение, два придорожных дерева и наехал на пешеходов. Один из них (тот, что совершал пробежку) пострадал несильно, ему удалось вовремя отскочить, и он отделался несколькими ушибами. Бегун рассказал, что вдруг появился белый свет, он услышал сильный грохот сзади, а потом увидел черную тень (автомобиль Land Rover). Это позволило ему молниеносно принять решение и отскочить в сторону. Сильнее пострадал пожилой мужчина, который не успел убежать: автомобиль его задел, у него сломано несколько ребер. На счастье, удар смягчило дерево, которое приняло на себя всю тяжесть удара, в противном случае пожилому мужчине выжить бы не удалось.

Виновник аварии и его автомобиль пострадали гораздо сильнее. Водитель получил травму головы, а автомобиль, вероятно, пойдет под списание.

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Видео: YouTube

Фото: http://wap.qz96811.com/news.aspx?newsid=51870