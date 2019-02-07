Ограбление на АЗС раскрыли быстро. Повсюду видеокамеры!

Современным преступникам скрыться не так-то просто, приборы фотовидеофиксации сейчас буквально повсюду. Благодаря этому полиция успевает реагировать достаточно быстро.

Об одном таком случае рассказали сегодня в МВД России и даже представили видео. 52-летний местный житель пришел с ружьем в помещение бензоколонки, расположенной в деревне Барабаново, и потребовал у кассира отдать всю наличность. Для острастки он выстрелил в потолок, забрал деньги и скрылся.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дома у мужчины провели обыск и нашли ружье. Следственные органы возбудили уголовное дело, предусмотренное статьей 162 УК РФ («Разбой»). Мужчину взяли под стражу.

Другие материалы рубрики «Происшествия» ищите по ссылке.

Видео: YouTube