Репортаж с автосвалки: немцы избавляются от дизелей!

Дизельный скандал привел к тому, что в Германии автосвалки переполнены еще свежими автомобилями, двигатели которых, увы, недотягивают до норм Евро-5.

Начальник одной из автосвалок Мустафа сетует: ежедневно в его хозяйство прибывает до 40 вполне свежих машин, им еще ездить и ездить! В крайнем случае их можно было бы продать в другие страны, а он вынужден пускать их под пресс. Немецкие граждане не могут продать свои машины с дизельными двигателями и вынуждены от них отказываться, чтобы получить скидку на покупку нового авто.

Большинство транспортных средств на свалке в хорошем состоянии, много и таких, которым нет еще и десяти лет. Audi, BMW, Volkswagen… У Мустафы работа кипит, он говорит, что такая же ситуация на всех автосвалках в стране. Ну что ж, многие крупные города Германии уже ограничили передвижение на дизельных автомобилях, на подходе еще несколько городов, а значит работы у Мустафы прибавится!

Тем временем в стране нарастает протест решению властей идти на поводу у экологов. В Германии появились уже свои желтые жилеты и настроены они не менее твердо, чем во Франции.

Часть дизельных машин переправляют на Украину. Не брезгуют ими в Хорватии, Болгарии и Румынии.



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