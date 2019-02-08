На Кузбассе в ДТП с автобусом погибли 6 человек

Что не так с ОСАГО и почему без него было лучше

Попали в аварию, виновник известен, он и не скрывается, а восстанавливать машину все равно придется за свой счет. Как же так? ЗР объясняет, почему обязательная страховка бьет по карману честных водителей, прикрывая проходимцев.