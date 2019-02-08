На Кузбассе в ДТП с автобусом погибли 6 человек

Автобус, перевозивший шахтеров на Кузбассе, упал с насыпи, в результате чего погибли 6 человек и 18 получили ранения.

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Сегодня утром в городе Междуреченске Кемеровской области произошла авария с участием автобуса. В результате несчастного случая автобус упал с дорожной насыпи высотой около 10 метров. В ДТП погибли 6 шахтеров разреза «Распадская», ехавшие в автобусе, и еще 18 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Четверо из них находятся в реанимации.

«По предварительным данным, на технологической дороге вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся, шесть человек погибли, восемнадцать пострадали. Все пострадавшие госпитализированы», — сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

По факту произошедшей трагедии прокурор города Междуреченска Дмитрий Григорьев, который лично выехал на место аварии, начал проверку исполнения федерального законодательства в том, что касается правил перевозки людей и технического состояния транспортных средств.


Фото: vk.com/Пульт чрезвычайных ситуаций

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