День доброты устраивает в Магнитогорске местный водитель Хаким.

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Об акции, которую каждую пятницу проводит водитель маршрутного такси номер 39 в Магнитогорске, рассказала в паблике «Черное& Магнитогорск» соцсети ВКонтакте местная жительница Алия Сафиуллина, которая как-то утром ехала на работу, и водитель отказался брать с нее деньги, сказав, что сегодня день доброты.

Фотографию из его маршрутки женщина разместила в соцсети. Пользователи долго гадали, что же такое произошло с водителем. Но местные СМИ выяснили, что зовут альтруиста Хаким Усманалиев — каждую пятницу в свой выходной день утром он действительно бесплатно возит горожан. Хаким мусульманин и до 12-часовой молитвы ему важно сделать доброе дело. Вот такое доброе дело он и придумал. Всем хорошо, да и владелец компании возражать не стал.

Пассажиры смоленской маршрутки однажды также были приятно удивлены, когда вместо билетов водитель угощал их шоколадными конфетами. Оказалось, что пару часов назад у мужчины родилась дочка, но подменить его на работе было некому, поэтому отметить радостное событие он решил вместе с пассажирами.

Наш корреспондент отправился в рейд, чтобы понять, как работают маршрутные такси.



Фото: ВКонтакте