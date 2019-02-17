Сел за руль не в том костюме? Получи штраф!

В Германии настолько привыкли все регламентировать, что даже одежда водителя должна соответствовать определенным критериям. Нарушителю порядка грозит немаленький штраф.

Немецкие эксперты по безопасности дорожного движения отмечают, что риск несчастного случая возрастает в несколько раз при управлении автомобилем в маске или карнавальной шапке, полностью закрывающей голову.

Хороший обзор и безопасность особенно тесно связаны при управлении автомобилем. Безопасное вождение предполагает, что у водителя достаточно широкое поле зрения и ничто не сковывает движения его шеи. Поскольку именно глаза являются самым важным источником информации, для людей в карнавальных костюмах это означает: маски, большие шляпы, головные уборы, покрывающие всю голову, нельзя носить во время вождения. Все это сужает поле зрения и частично ограничивает слух. То же касается пассажиров в автомобиле: их костюмы не должны мешать обзору и движениям водителя.

Независимо от того, существует ли реальный риск ДТП, водителю в Германии грозит штраф в размере 60 евро, если полицейский заметит, что у того за рулем закрыто лицо. Впрочем, это правило распространяется не только на карнавальные костюмы.

Есть и еще одна причина, по которой карнавальный головной убор следует надевать только прибыв в пункт назначения, а не перед поездкой: многие из них настолько необычны, что притягивают внимание и отвлекают других участников движения от дороги. Это также увеличивает риск несчастных случаев.

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Фото: pressebox.de