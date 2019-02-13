Focus, Corolla, Duster, Berlingo, Combo: кто в призах Autobest-2019?

Ответ на этот вопрос — в видеорепортаже из мирового музея автомобилей в Брюсселе, где прошло награждение победителей Европейского конкурса Autobest.

Материалы по теме Ford Focus 2019: первый тест-драйв

Да, это было величественное зрелище. Представьте, среди сотен ценнейших исторических автомобильных экспонатов, расположенных на нескольких этажах старинного здания под стеклянным куполом, накрытые чехлами стояли модели нашего времени. Их выбрали члены жюри Autobest из 31 европейской страны.

И я там был, как член жюри от «За рулем», в обязательном фраке и бабочке с клеймом Autobest вел репортаж из мирового автомобильного музея в Брюсселе, в окружении лучших специалистов и менеджеров мирового автопрома. Такие зрелища не забываются и очень мотивируют автопроизводителей на новые достижения. Мне бы хотелось, чтобы в будущем награждали и за достижения в России. Уверен, они обязательно будут.

Фото: автора