Дистрибьютор российского автопроизводителя компания Bolivian Auto Motors расширила свой ассортимент моделями Vesta и Largus. Ранее продукция АВТОВАЗа в этой южноамериканской стране была представлена лишь внедорожником Lada 4x4.
Кожаный салон выглядит красиво и дорого. Но это ненадолго, если его не беречь. И речь не про то, что надо запретить садиться в машину детям, животным и неаккуратным взрослым, а о правильном уходе за поверхностями. ЗР рассказывает, как делать это максимально бюджетно.
С выходом внедорожной версии Иксрея на рынке появилась более доступная альтернатива паркетникам стоимостью от миллиона рублей и выше. Что нужно Ладе, чтобы соперничать с ними на равных, выяснили испытатели «За рулем».
Focus, Corolla, Duster, Berlingo, Combo: кто в призах Autobest-2019?
Ответ на этот вопрос — в видеорепортаже из мирового музея автомобилей в Брюсселе, где прошло награждение победителей Европейского конкурса Autobest.
Да, это было величественное зрелище. Представьте, среди сотен ценнейших исторических автомобильных экспонатов, расположенных на нескольких этажах старинного здания под стеклянным куполом, накрытые чехлами стояли модели нашего времени. Их выбрали члены жюри Autobest из 31 европейской страны.
И я там был, как член жюри от «За рулем», в обязательном фраке и бабочке с клеймом Autobest вел репортаж из мирового автомобильного музея в Брюсселе, в окружении лучших специалистов и менеджеров мирового автопрома. Такие зрелища не забываются и очень мотивируют автопроизводителей на новые достижения. Мне бы хотелось, чтобы в будущем награждали и за достижения в России. Уверен, они обязательно будут.
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