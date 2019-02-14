Водитель прокатил инспектора ДПС по встречке и попал в аварию

Инцидент произошел во время рутинной проверки документов в Казани.

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Что именно заинтересовало экипаж ДПС на пл. Восстания в Казани в неприметном Chevrolet Cobalt, неизвестно, но автомобиль был остановлен для проверки документов. Водитель, вместо того чтобы передать инспектору все необходимые бумаги, зажал его руку стеклом и выехал на встречную полосу движения.

Далеко ему уехать на удалось: не справившись с управлением после поворота, он въехал в машину, которая стояла на встречке. После чего оперативно перебрался на пассажирское сиденье, через которое и попытался скрыться.

Правда, далеко ему убежать не удалось: нарушителя сбил автомобиль. Как сообщают местные СМИ, и водитель, и инспектор ГИБДД отделались легкими травмами. В настоящее время водитель задержан, с ним ведутся процессуальные действия.

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Фото: ВКонтакте

Видео: YouTube