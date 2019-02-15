Довели: Германия смягчит эконормы для автомобилей

В Европе все чаще раздаются голоса, что экологи надоели и нужно пересмотреть нормы предельно допустимых концентраций окисей азота в воздухе. Немцы собираются скорректировать экологические требования уже в ближайшее время, несмотря на то, что Еврокомиссия выступает против.

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В Германии собираются увеличить норму предельно допустимых значений для окисей азота внутри страны с 40 до 50 микрограммов на кубический метр воздуха, сообщает Augsburger Allgemeine со ссылкой на источник в правительстве. Подобный поворот стал победой федерального министра транспорта Германии Андреаса Шойера, который в течение нескольких недель ведет кампанию по увеличению предельных значений.

Это решение стало неожиданным, ведь совсем недавно еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья, напротив, требовал ужесточить в странах Евросоюза нормы окисей азота и твердых частиц, которые попадают в воздух вместе с выхлопными газами .

Основной причиной высокого уровня диоксида азота считаются выбросы дизельных транспортных средств. Исходя из этого, в ряде городов Германии после жалоб немецкой экологической ассоциации ограничивают и даже хотят полностью запретить использовать дизельные автомобили.

В 2018 году список самых загрязненных городов Германии возглавил Штутгарт, в котором значение NO 2 составило 71 микрограмм, затем следовали Мюнхен и Киль с 66 и 60 микрограммами соответственно. Согласно последним данным, в 61 муниципалитете в Германии превышен пока еще существующий предел в 40 микрограммов. И с этим придется что-то делать, ведь по принятой в ЕС договоренности могут последовать штрафы, и немалые.

В нынешней дискуссии об ограничениях и полном запрете дизельных машин сенсацию вызвали вновь открывшиеся факты. В письме, подписанном 112 медицинскими специалистами, эксперты не увидели никаких научных доказательств опасности для здоровья диоксида азота и поставили под сомнение применимые предельные значения . Поэтому общественность требует увеличить норму для окислов азота в Германии хотя бы до 50 микрограммов на кубический метр воздуха.

Европейская комиссия выступает категорически против этого, подчеркивая, что среднегодовой предел в 40 микрограммов окисей азота и твердых частиц обязателен для всех стран членов ЕС и он одобрен Европейским парламентом. Как каждая страна собирается достичь этого значения, это ее внутреннее дело, но никто не в праве в одностороннем порядке смягчать эту норму.

Тем не менее 12 ноября 2018 года Германия проинформировала Комиссию ЕС о решении кабинета министров страны внести поправки в Федеральный закон по борьбе с загрязнением воздуха, в соответствии с которым разрешено вводить запреты в регионах, где значение диоксида азота в воздухе превышает уровня 50 микрограммов NO 2 на кубический метр воздуха в год, а не 40 микрограммов, как это было до сих пор и принято во всем Евросоюзе.

Страна обязана уведомить Еврокомиссию об изменениях в технических регламентах до их принятия. Теперь все ждут, что Европейская комиссия ответит Германии. Тем не менее, это лишь крохотная победа противников «зеленых» и не отменяет ограничений для дизельных машин.

Дизельный скандал привел к тому, что автосвалки Германии переполнены вполне свежими автомобилями, двигатели которых недотягивают до норм Евро-5.

Автомобилисты Германии проводят акции против запрета дизельных машин. Протестуют они в желтых жилетах, что для Европы стало тревожным симптомом.



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