Кошмар на дороге в 4 утра. Берегитесь незнакомки!

Водитель BMW столкнулся с неприятной ситуацией на загородной трассе. В сумерках посреди нее внезапно возникла девушка, и вела она себя очень странно…

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Ночью в Скаржийском районе Польши с водителем BMW произошла история из разряда хорор. Представьте: темно, довольно узкая и плохо освещенная загородная дорога. Вдруг посреди нее возникает девушка и направляется прямо к автомобилю. Все это выглядит как в фильмах ужасов про призраков. Впрочем, продолжение — это совсем другая история.

Девушка подходит и начинает с остервенением отрывать логотип с капота автомобиля, странно при этом улыбаясь. Водитель вынужден остановиться, чтобы не сбить ее. Она же настолько увлечена своим занятием, что кидает сумочку на капот, чтобы та ей не мешала, но шильдик никак не поддается.

Спасло водителя спасло только то, что навстречу проезжал другой автомобиль, и незнакомка переключилась на него.

Чем все это закончилось, не сообщается, похоже, водитель так и уехал озадаченный. В комментариях его за это ругают, полагая, что девушка, хотя и находилась в неадекватном состоянии, могла погибнуть под колесами других автомобилей из-за его равнодушия.

Что это была за незнакомка и что она делала в столь ранний час на дороге, так и осталось без ответа. Впрочем, одно здравое предположение в комментариях встретилось. Его автор считает, что это… очередной развод водителей на дорогах. Возможно, девушка как раз и пыталась вызвать гневную реакцию водителя, который готов был выскочить из автомобиля и разобраться с вандалкой. И кто знает, не поджидали ли того же несколько ее сообщников, притаившихся в кустах?

В комментариях автор видео пишет, что странная встреча произошла в среду, 6 февраля этого года, пусть цифры на видео никого не смущают, просто на его регистраторе неверно выставлены дата и время.

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Видео: YouTube