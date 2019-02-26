В основе электрической модели лежит та же «материнская» платформа MEB Volkswagen Group, что и у VW ID и Skoda Vision E SUV.

Пока еще безымянный первый электромобиль Seat, который представят на автосалоне в Женеве в марте 2019 года, будет иметь ту же платформу MEB, что разработана концерном Volkswagen Group для автомобилей всех брендов, в том числе хэтчбека VW ID и электрического кроссовера Skoda Vision E SUV, сообщает Autocar.

«Мы являемся вторым после Volkswagen брендом, использующим платформу MEB. Таким образом мы демонстрируем, какой мы видим роль Seat», — сказал глава Seat Лука де Мео.

По словам руководителя Seat Design Алехандро Месонеро, концепт первого электрокара Seat на базе MEB уже готов на 97%, то есть серийный автомобиль тоже не за горами. Он добавил, что за последние пять или шесть лет инженеры бренда Seat доказали, что при наличии правильных ингредиентов могут «очень хорошо готовить». Это, в частности, продемонстрировал успех модели Leon.

Электромобиль испанского бренда чуть выше, чем VW ID Hatch, но ниже, чем внедорожник Skoda, таким образом, он скорее ближе к кроссоверам. Seat планирует выпустить и электрический внедорожник, но он появится после того, как это сделает Skoda.

Также в Женеве корейская компания Kia представит электрокар Kia Electric.

Citroen покажет там же электрический концепт Ami One, отвечающий европейским нормам квадроцикла, поэтому, когда электрокар станет серийным, для управления им во многих странах не потребуются водительские права.



Фото: elektroauto-news.net