Пока еще безымянный первый электромобиль Seat, который представят на автосалоне в Женеве в марте 2019 года, будет иметь ту же платформу MEB, что разработана концерном Volkswagen Group для автомобилей всех брендов, в том числе хэтчбека VW ID и электрического кроссовера Skoda Vision E SUV, сообщает Autocar.
«Мы являемся вторым после Volkswagen брендом, использующим платформу MEB. Таким образом мы демонстрируем, какой мы видим роль Seat», — сказал глава Seat Лука де Мео.
По словам руководителя Seat Design Алехандро Месонеро, концепт первого электрокара Seat на базе MEB уже готов на 97%, то есть серийный автомобиль тоже не за горами. Он добавил, что за последние пять или шесть лет инженеры бренда Seat доказали, что при наличии правильных ингредиентов могут «очень хорошо готовить». Это, в частности, продемонстрировал успех модели Leon.
Электромобиль испанского бренда чуть выше, чем VW ID Hatch, но ниже, чем внедорожник Skoda, таким образом, он скорее ближе к кроссоверам. Seat планирует выпустить и электрический внедорожник, но он появится после того, как это сделает Skoda.
- Также в Женеве корейская компания Kia представит электрокар Kia Electric.
- Citroen покажет там же электрический концепт Ami One, отвечающий европейским нормам квадроцикла, поэтому, когда электрокар станет серийным, для управления им во многих странах не потребуются водительские права.
Фото: elektroauto-news.net
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