В Кемеровской области в объектив видеорегистратора попал необычный автобус.

23 февраля в городе Прокопьевске средь бела дня автобус перемещался на трех колесах. Двигался он на буксире, запасного колеса, по всей видимости, не нашлось, поэтому водитель использовал найденное на обочине березовое бревно.

Необычную конструкцию, которая во время движения еще и дымилась, снял на видео один из автолюбителей и разместил ролик в социальных сетях. Пользователи написали, что ранее видели этот автобус в районе прокопьевской фабрики без обоих задних колес. Видимо, одну запаску все-таки удалось подобрать.

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Видео: YouTube