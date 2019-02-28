Volvo составит конкуренцию Тесле

Компания Volvo совместно с Geely разработала фастбэк Polestar 2, который составит конкуренцию Tesla Model 3.

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Новый электромобиль от Volvo и Geely во многом напоминает концепт Volvo 40.2 трехлетней давности. По своим габаритам Polestar 2 сопоставим с самым компактным автомобилем Tesla.

Новинка, судя по всему, имеет большой дорожный просвет благодаря пакету Cross Country, который также предусматривает пластиковый обвес в виде расширителей колесных арок и накладок на нижнюю часть бамперов.

В основе Polestar 2 лежит компактная платформа Volvo Car Group (CMA). Автомобиль оснащен двумя электродвигателями и аккумуляторной батареей, состоящей из 27 спрятанных в полу модулей емкостью 78 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 500 км. Полноприводный Polestar 2 имеет мощность 408 л.с. и 660 Нм, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Следует отметить, что Polestar 2 стал первым в мире серийным автомобилем с новой информационно-развлекательной системой Android HMI от Google, предлагающей такие популярные сервисы, как Google Assistant, Maps и Play Store даже в базовой комплектации электромобиля.

Продажи Polestar 2 начнутся с рынков Китая, США, Канады, Бельгии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании. Возможность выхода новинки на другие рынки находится на рассмотрении. Ориентировочная стоимость Polestar 2 составит 39 900 — 59 900 евро (от 2 985 514 до 4 482 012 рублей).

Неделю назад компания Volvo представила обновленный кроссовер XC90.

В течение 2019 года Geely начнет продажи на нашем рынке трех новых моделей — кроссовера, хэтчбека и седана.

Фото: Polestar