Оформить гараж станет проще. Но только через год

Большинство гаражей до сих пор остаются неоформленными, так как в законах отсутствуют понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив». Но это поправимо.

Минэкономразвития опубликовало на сайте regulation.gov.ru проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 123.2 и 218 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», подготовленный по поручению Правительства Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № МА-П13-3372.

Поправки должны упростить оформление прав на гаражи и земельные участки под ними, а также позволят регулировать деятельность гаражно-строительных кооперативов.

Согласно статистике Единого государственного реестра юридических лиц, в России официально оформлено и зарегистрировано почти 37 тыс. гаражных кооперативов, в которых числится более 5,6 млн гаражей (в среднем по 152 в каждом). Как отмечают авторы законопроекта, неоформленных же гаражей в России гораздо больше, чем оформленных, так как в законах отсутствуют элементарные понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив». Из-за этого у людей возникают разного рода неразрешимые проблемы и споры, а казна недосчитывается налогов за недвижимость. Незарегистрированные гаражи, по факту, не существуют, а владеющие ими люди рискуют в любой момент остаться без этого имущества.

«В связи с отсутствием в законодательстве Российской Федерации единого определения понятия „гараж“, а также характеристик, которыми должен обладать объект гаражного назначения, представляется необходимым определение таких понятий, как „индивидуальный гараж“, „коллективный гараж“, „машиноместо“», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предлагается ввести понятия «некапитальный гараж», «гаражный кооператив», «гаражный потребительский кооператив», «гаражно-строительный кооператив», а также учесть интересы инвалидов и предоставлять им возможность строительства гаража или обустройства машиноместа возле дома вне очереди. Получив определение, кооперативы и частные лица смогут оформлять под строительство гаражей землю по новым упрощенным правилам.

Планируется, что законопроект должен вступить в силу в январе 2020 года.

С другими законодательными инициативами можно ознакомиться здесь.

Фото: ИТАР-ТАСС