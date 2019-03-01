Чудесное спасение ребенка из-под фуры. Мама помогла!

Эта героическая женщина сумела за секунду принять единственно верное решение. Оно спасло жизнь и ей, и ее маленькому ребенку.

Авария, попавшая в объектив видеорегистратора, произошла во Вьетнаме. Поэтому не стоит удивляться, что на скутере едут целой семьей — мать с отцом и маленький ребенок между ними. О безопасности на дорогах здесь имеют очень приблизительное представление — на голове малыша даже нет шлема.

В пояснении к видео говорится, что женщина чудесным образом спасла своего сына после того, как скутер, на котором они ехали, подрезала машина. Их откинуло к грузовику, мать буквально за мгновение до того, как его туда могло втянуть, выдернула ребенка из-под колес.